Санбрикс
ул. Красная Сосна, д. 2, корп. 1, стр. 1 129337 Москва Москва RU
+7 (495) 532-52-38 sales@sanbrix.ru
 
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Санбрикс
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Оптово-розничная торговля сантехникой и аксессуарами.
г. Москва, ул. Красная Сосна, д. 2, корп. 1, стр. 1
Пн-Пт: с 9:00 до 18:00
+7 (495) 532-52-38
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Смесители для душа и ванны

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Расположение рычага
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Сверху
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Количество режимов струи
1
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4
5
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3 года
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Смесители для душа и ванны – это необходимый элемент ванных комнат, который обеспечивает комфорт и функциональность во время принятия водных процедур. Компания «Санбрикс» предлагает широкий выбор смесителей для ванны оптом и в розницу, отличающихся высоким качеством, надежностью и функциональностью. В ассортименте нашего интернет-магазина каждый покупатель сможет выбрать смеситель с нужным для себя дизайном и функциональными особенностями.

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Товар
Цена
Смеситель ванно-душевой двуручный "Juguni" с металлическим шлангом, хромированной лейкой и кронштейном, JGN0624 Быстрый просмотр
0
Смеситель ванно-душевой двуручный "Juguni" с металлическим шлангом, хромированной лейкой и кронштейном, JGN0624
Артикул: 0402.755
Juguni
Все параметры
Без излива, вентильное управление, керамические кран-буксы, лейка
1 879
Количество:
Смеситель ванно-душевой одноручный "Juguni" с металлическим шлангом, хромированной лейкой и кронштейном, JGN0621 Быстрый просмотр
0
Смеситель ванно-душевой одноручный "Juguni" с металлическим шлангом, хромированной лейкой и кронштейном, JGN0621
Артикул: 0402.703
Juguni
Все параметры
Без излива, рычажное управление, керамический картридж 40 мм, лейка
2 190
Количество:
Смеситель ванно-душевой одноручный "Juguni" с металлическим шлангом, хромированной лейкой и кронштейном, JGN0620 Быстрый просмотр
0
Смеситель ванно-душевой одноручный "Juguni" с металлическим шлангом, хромированной лейкой и кронштейном, JGN0620
Артикул: 0402.613
Juguni
Все параметры
Без излива, рычажное управление, керамический картридж 40 мм, лейка
2 790
Количество:
Смеситель ванно-душевой одноручный "Juguni" с металлическим шлангом, хромированной лейкой и кронштейном, JGN0610 Быстрый просмотр
0
Смеситель ванно-душевой одноручный "Juguni" с металлическим шлангом, хромированной лейкой и кронштейном, JGN0610
Артикул: 0402.606
Juguni
Все параметры
Без излива, рычажное управление, керамический картридж 35 мм, лейка
2 479
Количество:
Смеситель ванно-душевой одноручный "Juguni" с металлическим шлангом и хромированной лейкой Быстрый просмотр
0
Смеситель ванно-душевой одноручный "Juguni" с металлическим шлангом и хромированной лейкой
Артикул: 0402.946C
Juguni
Все параметры
Поворотный излив изогнутой формы, переключатель потоков, рычажное управление, керамический картридж 40 мм, лейка
3 390
Количество:
Смеситель ванно-душевой одноручный "Juguni" с металлическим шлангом и хромированной лейкой Быстрый просмотр
0
Смеситель ванно-душевой одноручный "Juguni" с металлическим шлангом и хромированной лейкой
Артикул: 0402.941C
Juguni
Все параметры
Поворотный излив прямой формы, переключатель потоков, рычажное управление, керамический картридж 35 мм, лейка
3 090
Количество:
Смеситель ванно-душевой одноручный Juguni 35 карт., с душевой стойкой, 0402.784 Быстрый просмотр
0
Смеситель ванно-душевой одноручный Juguni 35 карт., с душевой стойкой, 0402.784
Артикул: 0402.784
Juguni
Все параметры
Поворотный излив прямой формы, переключатель потоков, рычажное управление, керамический картридж 35 мм, лейка, тропический душ
10 990
Количество:
Смеситель ванно-душевой одноручный "Juguni" с металлическим шлангом и хромированной лейкой, короткий излив, 0402.779 Быстрый просмотр
0
Смеситель ванно-душевой одноручный "Juguni" с металлическим шлангом и хромированной лейкой, короткий излив, 0402.779
Артикул: 0402.779
Juguni
Все параметры
Литой короткий излив, вытяжной переключатель потоков, рычажное управление, керамический картридж 35 мм, лейка
3 049
Количество:
 
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Недорогие и премиальные смесители для ванны с душем оптом и в розницу

Купить смеситель для ванны вы можете у нас в магазине на выгодных условиях и возможностью нашей оперативной доставки как по Москве, а также всей России силами ведущих транспортных компаний и курьерских служб. Мы предлагаем исключительно оригинальную продукцию проверенных брендов со всего мира для оптовых заказчиков, розничных сантехнических магазинов, строительных фирм, участников госзакупок, а также частных домохозяйств, осуществляющих покупку для собственного потребления. На каждую партию предоставляем официальную гарантию и сертификаты соответствия. Более 90% продукции из каталога находится в постоянном наличии и готово к отправке в день обращения после подтверждения оплаты заказа. Условия оплаты и способы доставки оговариваются индивидуально. Для уточнения деталей свяжитесь с менеджером по указанному на сайте номеру телефона или электронной почте.

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