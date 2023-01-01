Санбрикс
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+7 (495) 532-52-38 sales@sanbrix.ru
 
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Санбрикс
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Оптово-розничная торговля сантехникой и аксессуарами.
г. Москва, ул. Красная Сосна, д. 2, корп. 1, стр. 1
Пн-Пт: с 9:00 до 18:00
+7(926)115-83-08
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Ksitex

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Ksitex о компании

Компания Ksitex появилась в 2011 году, и была одной из первых компаний, занимающихся поставкой санитарно-технического оборудования в области HoReCa. За прошедшие годы компания существенно увеличила ассортимент товаров и сейчас предлагает множество решений для удовлетворения самых разных потребностей. При этом компания известна высоким качеством продукции и профессиональным подходом, что делает её одним из лидеров на российском рынке.

Сегодня в число продукции Ksitex входят различные линейки сушилок для рук, смесителей, фенов, дозаторов, диспенсеров, и прочего оборудования для дома, офиса или общественных мест. Также производится большое количество расходных материалов разного назначения, в том числе ароматизаторов и антисептиков.

Продукция Ksitex широко применяется в самых разных сферах. Например, её можно увидеть в поликлиниках, детских садах или школах, в офисах, ресторанах и кафе. Она используется в отелях и бизнес-центрах, обеспечивая удобство и практичность для гостей и сотрудников.

Компания Ksitex предлагает надёжное, современное оборудование с отличными характеристиками, которые удовлетворяют все потребности рынка и пользователей. В России и республике Беларусь она широко известна и имеет дилерскую сеть.

В число популярной продукции входят сушилки для рук Ksitex – современные технологические устройства, ни в чём не уступающие по качеству, функционалу и удобству более известным брендам. Сушилка Ksitex – один из самых популярных и распространённых гигиенических приборов.

Дозаторы Ksitex пользуются популярностью благодаря надёжности и привлекательному дизайну. Такое оборудование часто приобретается для использования в общественных местах, где оно может служить много лет подряд даже при самом активном использовании.

Диспенсеры Ksitex – ещё одно направление компании. Эти модели отличаются надёжностью, простотой использования и высокому качеству. Их часто устанавливают в офисах, больницах, торговых центрах и других общественных местах.

Особого внимания заслуживают и настенные фены Ksitex, которые с удовольствием покупают как для дома, так и для различных фитнес-центров, отелей, гостиниц, благодаря их надежности, удобству, большому количеству режимов работы.

Купить Ksitex сегодня – значит получить отличное сочетание качества, эргономики и технологичности.

Категории с товарами "Ksitex":

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Кожный антисептик CLF Быстрый просмотр
0
Кожный антисептик CLF
Артикул: CLF
Ksitex
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Кожный антисептик на основе изопропанола и час, моющее средство, готовый к применению препарат.
2 100
Количество:
Автоматический освежитель воздуха Ksitex PD-6D Быстрый просмотр
0
Автоматический освежитель воздуха Ksitex PD-6D
Артикул: PD-6D
Ksitex
Все параметры
Программируемый автоматический освежитель воздуха.
1 760
Количество:
Автоматический освежитель воздуха Ksitex PD-7A Быстрый просмотр
0
Автоматический освежитель воздуха Ksitex PD-7A
Артикул: PD-7A
Ksitex
Все параметры
Программируемый автоматический освежитель воздуха.
2 200
Количество:
Автоматический освежитель воздуха Ksitex PD-3M Быстрый просмотр
0
Автоматический освежитель воздуха Ksitex PD-3M
Артикул: PD-3M
Ksitex
Все параметры
Программируемый автоматический освежитель воздуха.
2 695
Количество:
Автоматический освежитель воздуха Ksitex PD-6B Быстрый просмотр
0
Автоматический освежитель воздуха Ksitex PD-6B
Артикул: PD-6B
Ksitex
Все параметры
Программируемый автоматический освежитель воздуха.
1 870
Количество:
Автоматический смыв сенсорный Ksitex M-1081D Быстрый просмотр
0
Автоматический смыв сенсорный Ksitex M-1081D
Артикул: M-1081D
Ksitex
Все параметры
Автоматический сенсорный смыв для писсуара
5 060
Количество:
Автоматический смыв сенсорный Ksitex M-1098A Быстрый просмотр
0
Автоматический смыв сенсорный Ksitex M-1098A
Артикул: M-1098A
Ksitex
Все параметры
Автоматический смыв для писсуара
6 270
Количество:
Смеситель+дозатор мыла сенсорный Ksitex М-8906 Быстрый просмотр
0
Смеситель+дозатор мыла сенсорный Ksitex М-8906
Артикул: М-8906
Ksitex
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Смеситель и дозатор в одном корпусе
19 635
Количество:
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