Компания Ksitex появилась в 2011 году, и была одной из первых компаний, занимающихся поставкой санитарно-технического оборудования в области HoReCa. За прошедшие годы компания существенно увеличила ассортимент товаров и сейчас предлагает множество решений для удовлетворения самых разных потребностей. При этом компания известна высоким качеством продукции и профессиональным подходом, что делает её одним из лидеров на российском рынке.

Сегодня в число продукции Ksitex входят различные линейки сушилок для рук, смесителей, фенов, дозаторов, диспенсеров, и прочего оборудования для дома, офиса или общественных мест. Также производится большое количество расходных материалов разного назначения, в том числе ароматизаторов и антисептиков.

Продукция Ksitex широко применяется в самых разных сферах. Например, её можно увидеть в поликлиниках, детских садах или школах, в офисах, ресторанах и кафе. Она используется в отелях и бизнес-центрах, обеспечивая удобство и практичность для гостей и сотрудников.

Компания Ksitex предлагает надёжное, современное оборудование с отличными характеристиками, которые удовлетворяют все потребности рынка и пользователей. В России и республике Беларусь она широко известна и имеет дилерскую сеть.

В число популярной продукции входят сушилки для рук Ksitex – современные технологические устройства, ни в чём не уступающие по качеству, функционалу и удобству более известным брендам. Сушилка Ksitex – один из самых популярных и распространённых гигиенических приборов.

Дозаторы Ksitex пользуются популярностью благодаря надёжности и привлекательному дизайну. Такое оборудование часто приобретается для использования в общественных местах, где оно может служить много лет подряд даже при самом активном использовании.

Диспенсеры Ksitex – ещё одно направление компании. Эти модели отличаются надёжностью, простотой использования и высокому качеству. Их часто устанавливают в офисах, больницах, торговых центрах и других общественных местах.

Особого внимания заслуживают и настенные фены Ksitex, которые с удовольствием покупают как для дома, так и для различных фитнес-центров, отелей, гостиниц, благодаря их надежности, удобству, большому количеству режимов работы.

Купить Ksitex сегодня – значит получить отличное сочетание качества, эргономики и технологичности.

Сортировать по

Товар Цена

Закрыть